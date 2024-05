La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Modelo de Atención al delito de Secuestro y la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, liberó a cuatro masculinos que fueron víctimas de secuestro virtual en la ciudad de Parral.

Las víctimas, son originarias de Durango y acudieron a realizar trabajos relacionados con su empleo en la ciudad de Hidalgo del Parral, en donde los extorsionadores mediante el engaño, hicieron que se resguardaran en el propio hotel donde se hospedaban.

Hicieron que se incomunicaran y que cambiaran del hotel en la misma ciudad, mientras hicieron exigencias al dueño de la empresa en la que laboran, para que depositaran la cantidad de un millón de pesos a cambio de su liberación.

La Fiscalía de Operaciones Estratégicas, con apoyo de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, implementó operativo de búsqueda y gracias al empleo de tecnología, localizaron a las víctimas en buen estado de salud; impidiéndose mediante el asesoramiento, que se hiciera el depósito del dinero exigido por los extorsionadores.

De acuerdo con la investigación ministerial, los extorsionadores, mediante el engaño y la triangulación de llamadas telefónicas, pretendieron obtener el pago indebido, haciendo que las víctimas abandonaran el lugar donde se encuentran y se trasladaran a un lugar diverso, además de no dejarlos colgar la llamada para mantenerlos incomunicados.

La Fiscalía de Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía bajo trabajos de inteligencia policial, invitando a la sociedad a no colocarse en situación de vulnerabilidad y ser víctimas de los delitos de secuestro virtual, extorsión o fraude telefónico.

Para lo cual, se recomienda evitar en todo momento contestar llamadas de números telefónicos desconocidos, tratar de localizar a su familiar, empleado o amigo, por otro medio que no sea llamada telefónica y no atender llamados de otros aparatos telefónicos que no sean de algún contacto conocido.