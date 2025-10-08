Manaus, Brasil.– Un jaguar herido de bala fue rescatado tras nadar más de ocho horas en el río Negro, en el estado de Amazonas. El felino, de 54 kilos y 1.78 metros de largo, presentaba más de 30 heridas de arma de fuego, informaron autoridades brasileñas.

El hallazgo fue realizado por la Policía Militar Ambiental con apoyo de la Secretaría de Protección Animal (Sepet) y especialistas en fauna silvestre. Los agentes lanzaron un costal desde una lancha para permitir que el animal se sujetara sin poner en riesgo a los rescatistas.

En un video difundido en redes sociales, se observa al jaguar aferrarse a la embarcación antes de ser llevado a tierra firme. La veterinaria Joana Darc, quien participó en la atención médica, explicó que el animal mostró una resistencia extraordinaria: “Nadó más de ocho horas con múltiples heridas y aún así luchó por vivir”.

El jaguar, símbolo de la selva amazónica, enfrenta una creciente amenaza por la deforestación y la caza furtiva. El Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) estima que en Brasil sobreviven entre 10 y 15 mil ejemplares en libertad.

“Cada bala en su cuerpo representa una herida abierta en la selva”, escribió la veterinaria Darc al difundir imágenes del rescate. El caso ha reavivado el debate sobre la caza ilegal en la región.