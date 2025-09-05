Inicio » Rescate atiende volcadura en la carretera Juárez–Chihuahua
Rescate atiende volcadura en la carretera Juárez–Chihuahua

by Salvador Miranda
Esta mañana, alrededor de las 7:30 horas, la Unidad #12 del Departamento de Rescate acudió al kilómetro 306 de la carretera Juárez–Chihuahua para atender una volcadura.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de una persona, mientras que otras dos resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades recordaron que las vialidades se encuentran húmedas debido a las recientes lluvias, por lo que es fundamental extremar precauciones al conducir.

Entre las principales recomendaciones destacan respetar los límites de velocidad, disminuir la marcha y aumentar la distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas o frenados repentinos, encender las luces para mejorar la visibilidad, así como revisar el estado de las llantas y limpiaparabrisas.

Asimismo, se exhorta a los automovilistas a mantener la calma y conducir con precaución, tomando en cuenta que el pavimento mojado reduce la adherencia de las llantas y aumenta el riesgo de accidentes.

