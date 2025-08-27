Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, mostró su respaldo al Senador Alejandro Moreno Cárdenas, ante el ataque físico de Gerardo Fernández Noroña, del que el priista se defendió.

Medina condenó que en primera instancia, abusando de su calidad de presidente del Senado, Noroña violara los derechos políticos de “Alito” Moreno, al negarle participación en sesión de la Cámara Alta, pese a que esta estaba contemplada en el orden del día aprobado.

El legislador señaló que Noroña está furioso porque el pueblo lo detesta por hipócrita e incongruente, ya que engañó durante años a los mexicanos con un falso discurso contra los privilegios, pero lo que en realidad quería era tenerlos él.

“Ahora, cuando está expuesto como un mentiroso que vive como rey a costa del pueblo trabajador del país, intenta callar todas las voces que lo exhiben como es”, enfatizó.

El priista acusó que Gerardo Fernández Noroña se ha creído con el derecho de lanzar hasta golpes físicos esperando que se le permita y que el país entero se incline ante él; “está borracho de poder y se escuda bajo la fantasía de una falsa superioridad moral”, acusó.

El coordinador legislativo señaló que el morenista violó derechos de un Senador de la República, inició un ataque físico y finalmente se victimizó de la situación, sin embargo, consideró que la nación entera sabe ya cómo es y que el pueblo lo repudia por hipócrita y cobarde.