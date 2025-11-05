El expresidente Felipe Calderón Hinojosa expresó su respaldo a la senadora panista Lilly Téllez, luego de que la legisladora exigiera desde tribuna una ofensiva directa del Estado mexicano contra el narcotráfico.

El exmandatario, quien encabezó la estrategia federal de seguridad conocida como “guerra contra el narco” durante su administración, elogió la postura de Téllez y afirmó que su voz “sí se escucha”.

Fue a través de X, que el exmandatario compartió un fragmento del discurso de la senadora, difundido por la periodista Azucena Uresti.

En el mensaje, el expresidente escribió: “Aunque la callen, esta voz sí se oye”, en alusión a la intervención de Téllez durante la sesión en el Senado, en la que fue llamada al orden tras lanzar fuertes críticas contra integrantes de Morena.

Durante su participación en la Cámara Alta, la legisladora por Sonora pidió que el gobierno federal enfrente abiertamente al crimen organizado y abandone lo que calificó como una estrategia pasiva de diálogo con las comunidades afectadas por la violencia.

En su discurso, exhortó a las autoridades a utilizar “toda la fuerza del Estado” para combatir a los cárteles, a los que responsabilizó de la ola de asesinatos y extorsiones que afectan diversas regiones del país.