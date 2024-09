Respalda José Luis Villalobos postura del PRI de no militarizar México

El diputado local del PRI en Chihuahua, José Luis Villalobos, emitió un posicionamiento en respaldo de la decisión tomada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, y los coordinadores parlamentarios del partido en el Senado, Manuel Añorve, y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quienes acordaron que ambas bancadas no asistirán a las sesiones legislativas convocadas para este domingo, 29 de septiembre, donde se busca declarar la constitucionalidad de la reforma que adscribe a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Villalobos destacó la congruencia del PRI al mantenerse firme en su postura de no convalidar la militarización del país. «La decisión de nuestros legisladores de no acudir a estas sesiones es coherente con lo que desde un principio se ha defendido en ambas cámaras. La reforma no resuelve el problema de inseguridad y durante estos años, no se ha trabajado en fortalecer a las policías estatales y municipales, que deberían ser la primera línea de defensa de la población», subrayó el legislador.

El diputado recordó que, en Chihuahua, los diputados del PRI también rechazaron esta reforma, ratificando su compromiso con la seguridad ciudadana bajo instituciones civiles fuertes y eficientes.

Villalobos también manifestó su preocupación por la imagen que el país proyecta al exterior con esta reforma. «Con esta medida, el mensaje que se envía es que México es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin recurrir a la militarización permanente. Esto refleja la debilidad de las instituciones civiles, y no podemos permitir que esa sea la salida fácil», enfatizó.

Finalmente, el diputado local del PRI reafirmó su compromiso con los principios del partido y con la defensa de un modelo de seguridad que no dependa de la militarización, sino del fortalecimiento de las corporaciones civiles.