Restos humanos esparcidos en Veracruz corresponden a seis personas; identifican a cinco, incluido un policía de tránsito

Los restos de cuerpos descuartizados aparecidos el pasado cuatro de agosto en el norte de Veracruz, correspondían a seis personas.

De las seis víctimas mortales, una era mujer; en tanto, autoridades ministeriales lograron identificar, hasta ahora, a cinco de ellas, uno era policía de tránsito del municipio de Tuxpan.

Fue el pasado cuatro de agosto cuando cuerpos descuartizados fueron arrojados en una carretera del norte de Veracruz, hecho que se adjudicó la organización criminal Grupo Sombra y/o Mafia Veracruzana.

Fue sobre la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura del municipio de Papantla, donde abandonaron los restos humanos, que ahora se sabe correspondían a seis personas.

En conferencia de prensa, la fiscal detalló que uno de los fallecidos fue identificado como Juan Carlos Santiago Casco, quien -de acuerdo con autoridades del Ayuntamiento de Tuxpan-, fungía como policía de tránsito desde abril del 2023.

“Llevamos ese proceso y avances importantes y el compromiso de trabajar con fuerzas federales y estatales”, dijo.
La aparición de los restos humanos causó gran conmoción ciudadana debido a que ocurrieron luego de un motín ocurrido en el penal de Tuxpan, también en el norte de Veracruz, que dejó nueve muertos y diez heridos

ElUniversal

