A través del operativo “Médico a bordo”, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial lograron detectar a 29 automovilistas que conducían bajo algún grado de alcohol, de los cuales tres fueron mujeres.



El viernes fueron detenidos 5 guiadores ebrios, el sábado se detectó a 8 y el domingo 16; de esos 29 guiadores, dos de ellos fueron detectados al verse involucrados en un percance vial, mientras que el resto fue por medio de patrullajes que se realizan por los diferentes sectores de la localidad.



Los infractores fueron trasladados al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), donde luego practicarles el examen de alcoholemia y resultar positivo, un juez determinó las horas de arresto que deberían cumplir ante la falta cometida, las cuales van de las 24 hasta las 36 horas.



Esta dependencia municipal hace un llamado a conducir con precaución y no combinar el volante con el alcohol, ya que con esto se pone en riesgo la integridad física no solo de quienes conducen en estado inconveniente, sino también de terceras personas.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.