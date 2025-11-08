La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de mantenimiento y limpieza en la red sanitaria del Viaducto Díaz Ordaz, para atender un taponamiento provocado por acumulación de basura, grasa y autopartes.

La arquitecta Guadalupe Trujillo, jefa del departamento de alcantarillado, informó que esta es la cuarta intervención que se realiza en la zona desde el pasado 14 de octubre, para que el sistema funcione correctamente y prevenir brotes de aguas negras.

“Toda la parte de acá arriba Felipe Ángeles, prolongación Díaz Ordaz todo esto desemboca en el colector y se nos va a la Francisco Sarabia, les hacemos la invitación de que no nos echen grasa, ni residuos de comida únicamente el agua de drenaje o agua utilizada en lavar o bañarse”, explicó.

Las labores continuarán hasta las seis de la tarde de este viernes, y de ser necesario, se prolongarán durante el fin de semana, para eliminar los brotes recurrentes en la zona.

La J+ en acción hace un llamado a la ciudadanía a no utilizar las alcantarillas como basureros, ya que esta práctica provoca obstrucciones y desbordamiento de aguas negras.