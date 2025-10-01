La Dirección de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, participó este día en un operativo de reordenamiento urbano en el sector del bulevar Manuel Gómez Morín, en coordinación con diversas dependencias municipales.

Durante la jornada se realizaron dos intervenciones en viviendas que obstruían la vía pública, al invadir la banqueta con barandales y portones eléctricos, lo que impedía el libre tránsito peatonal.

La primera intervención se efectuó en una vivienda ubicada sobre la calle Baudelio Pelayo y calle Menorca, en el fraccionamiento Campestre Senecú.

El segundo punto se atendió en la calle Convento de Santa Teresa, cruce con calle Faroles, en el fraccionamiento Rincones de San Marcos.

El director de Limpia, Gibrán Solís, explicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de reordenamiento urbano que el Gobierno Municipal implementa en toda la ciudad.

“El martes pasado estuvimos en mesa de trabajo revisando los operativos pendientes; estos casos ya contaban con seguimiento y fueron fortalecidos debidamente para proceder al retiro de las estructuras que se habían extendido de manera indebida sobre la vía pública. Lo importante es agradecer a los ciudadanos que a través de redes sociales comparten sus denuncias, ya que estas dos intervenciones derivaron precisamente de quejas vecinales”, comentó el funcionario.

Asimismo, destacó que antes de realizar los retiros, supervisores de la Dirección de Desarrollo Urbano notificaron previamente a los propietarios de las viviendas sobre la irregularidad detectada.