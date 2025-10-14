Inicio » Retiran basura de las rejillas pluviales de la avenida Tecnológico
Retiran basura de las rejillas pluviales de la avenida Tecnológico

Con el objetivo de prevenir encharcamientos y mantener en buen funcionamiento el sistema de drenaje pluvial, personal de la Dirección de Limpia continúa con las labores de limpieza y desazolve en las rejillas ubicadas sobre la avenida Tecnológico, a la altura del Parque Central.

Durante las acciones han retirado residuos sólidos, hojas secas y material arrastrado por las recientes lluvias, que podrían generar taponamientos e impedir el libre flujo del agua hacia las alcantarillas.

El director de Limpia, Gibran Solís, exhortó a la ciudadanía a disponer correctamente de sus desechos y evitar arrojarlos en la vía pública, ya que estos terminan obstruyendo las rejillas y provocando afectaciones durante las precipitaciones.

“Nuestro personal trabaja de manera permanente para mantener la ciudad limpia, pero es importante que como comunidad hagamos lo que nos corresponde. Si cada ciudadano deposita su basura en el lugar correcto, evitamos taponamientos y reducimos riesgos de inundación”, señaló el funcionario.

