Esta semana avanzan los trabajos de retiro de cableado en desuso sobre la avenida Tecnológico, como parte del operativo que realizan de manera conjunta diversas compañías de telecomunicaciones, informó Francisco Rodríguez, director de la Administración del Desarrollo Urbano, quien acudió a supervisar las labores en representación de Claudia Morales Medina, directora general de Desarrollo Urbano.



La inspección más reciente se hizo de la avenida Tecnológico y Teófilo Borunda, en ambos sentidos, hasta el cruce de 16 de Septiembre y De las Américas, tramo en el que se continuará trabajando en los próximos días.



Rodríguez dijo que el objetivo principal de estas acciones es eliminar la infraestructura obsoleta, mejorar la imagen urbana y reducir los riesgos que representa el cableado en desuso, como parte del convenio que firmó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).



Explicó que en estas labores participan cuadrillas de varias compañías de telecomunicaciones que operan con fibra óptica, las cuales trabajan de forma coordinada para retirar la infraestructura que ya no se utiliza y reordenar la existente.



Asimismo, indicó que los trabajos se ampliarán estos días en los tres primeros polígonos que son Hidalgo, Monumental y Campestre, dando seguimiento al convenio firmado en octubre pasado, con el propósito de mantener una ciudad más ordenada, limpia y segura.



A estas acciones también acudió el regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, Alejandro Acosta.



El funcionario pidió a la ciudadanía manejar con precaución sobre estas arterias, en donde agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial están apoyando en las tareas.