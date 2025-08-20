Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) retiró más de 13 toneladas de material rocoso que obstruía la carretera Santa Isabel – Anáhuac, a la altura del kilómetro 18+1000.

Miembros de la cuadrilla de Conservación de Caminos de la dependencia, restablecieron en poco tiempo la conectividad en dicho tramo, que diariamente es utilizado por un promedio de poco más de mil automovilistas.

Gracias a la rápida respuesta de la SCOP se garantizó la seguridad y movilidad de quienes dependen de esta ruta por cuestiones de trabajo y personales, al lograr que el flujo vial regresará a la normalidad.

La SCOP mantiene la constante supervisión de las carreteras del estado y actúa de forma inmediata ante las necesidades que surgen en las mismas.