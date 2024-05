Más de 100 mil paquetes de pan blanco fueron retiro del mercado del pan blanco en Japón tras encontrar restos del cuerpo de una rata entre las rebanadas. Aunque el susto pone en duda su seguridad alimentaria, se informó que hasta ahora nadie se ha enfermado tras consumir el producto.

La empresa Shikishima Baking anunció que ya han sido retirados 104 mil paquetes de pan blanco “chojuku” de la marca Pasco de los puntos de venta, concretamente las versiones de cinco y seis rebanadas que se encuentran en la mayor parte de los supermercados del país asiático.

«Recientemente, ha salido a la luz que un objeto extraño se ha mezclado en uno de nuestros productos, por lo que hemos retirado los productos alimentos contaminados por roedores con sustancias extrañas y otros productos de la misma línea como precaución», informó.

De acuerdo con el medio NHK World-Japan news, la compañía también habría suspendido la producción de este pan por el momento, para investigar las causas de la contaminación y fortalecer las medidas contra este tipo de accidentes que comprometen su seguridad alimentaria.

Comer alimentos contaminados por roedores puede tener serias consecuencias para la salud debido a que pueden transmitir diversas enfermedades. Un artículo publicado por el Journal of the American Association for Laboratory Animal Science (JAALAS), describe que pueden contaminar la comida directamente con su orina, heces o saliva.

Una de las enfermedades más conocidas transmitidas por roedores es la leptospirosis, que se adquiere principalmente a través del contacto con agua o alimentos contaminados por roedores con orina de animales infectados, la cual puede causar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, ictericia y, en casos graves, insuficiencia renal o hepática.

Otra infección que puede ser riesgosa para la salud es el hantavirus, transmitido al inhalar partículas del virus presentes en excrementos, orina o nidos de roedores. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares y fatiga, y pueden evolucionar hacia problemas respiratorios severos.

