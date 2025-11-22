El taller “Contabilidad para No Contadores” fue la primera capacitación que efectuó el recién inaugurado Módulo de Impulso a la Tecnología Familiar (MIFAM-UACH), que marca el inicio de las actividades de formación y acompañamiento dirigidas a emprendedores, estudiantes y MIPYMES.

Esta actividad se realizó en el Salón 109 del edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de fortalecer su conocimiento, aclarar dudas y comprender de manera más sencilla cómo llevar la parte contable de sus proyectos y negocios.

Entre los temas que se abordaron se dieron a conocer los registros y reportes que todo negocio debe llevar, cómo respaldar correctamente las operaciones ante el SAT; identificar, interpretar y elaborar los principales reportes contables, así como la forma de registrar las existencias y calcular el costo de los productos.

Cabe recordar que el módulo MIFAM-UACH se inauguró en agosto de este año en la Facultad de Contaduría y Administración, como parte del Plan de Digitalización 2025 del Ayuntamiento de Chihuahua, para ofrecer capacitación, mentoría e infraestructura digital a estudiantes y emprendedores locales.

Con este esfuerzo conjunto entre la UACH y el Ayuntamiento, se busca consolidar un ecosistema de innovación y transformación digital, que beneficiará tanto al sector empresarial como a la comunidad en general al ofrecer soluciones accesibles y promover un entorno de calidad familiar.