La vivienda donde fue encontrado el cuerpo de Danna Angelina Muñoz Rayón, de 21 años, había sido rentada desde hace cuatro meses por tres jóvenes que realizaban constantes fiestas, según informaron vecinos de la colonia Romanzza.

De acuerdo con los testimonios, la noche del domingo la joven acudió al domicilio ubicado en la calle Bolonia 1384, acompañada de una amiga identificada como Mirlet “N”. Vecinos escucharon una discusión dentro de la casa, pero después todo quedó en silencio.

La amiga logró escapar y relató que ambas fueron secuestradas y torturadas. Aseguró que Danna fue brutalmente agredida hasta perder la vida. Su testimonio, aunque con contradicciones, fue clave para iniciar las investigaciones, por lo que permanece bajo custodia.

Familiares de Danna, desesperados por la falta de avances, comenzaron a buscarla por su cuenta. En redes sociales recibieron mensajes anónimos que señalaban que el cuerpo estaba enterrado en el patio de una vivienda en la calle Bolonia 1385. Ante esto, presionaron a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para que se ejecutara una orden de cateo, la cual se cumplió la madrugada del 18 de agosto.

En el lugar, las autoridades localizaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo). Más tarde, la Fiscalía General del Estado confirmó que la causa de muerte fue una herida directa en el corazón con arma blanca, además de múltiples golpes y signos de violencia sexual, lo que reveló la brutalidad del ataque.

La necropsia confirmó que Danna no solo fue víctima de un asesinato, sino de una ejecución cruel y premeditada, lo que desató la indignación social contra la Fiscalía, señalada por haber actuado tarde y no ejecutar el cateo en las primeras horas tras la denuncia.

Horas después, un operativo en el Libramiento Oriente permitió la detención de dos mujeres vinculadas con los agresores. Viajaban en una camioneta blanca y fueron trasladadas a la Fiscalía. Aunque no habrían participado directamente en el homicidio, se investiga su relación con los responsables.

El fiscal César Jáuregui Moreno informó que ya se logró individualizar a uno de los agresores y que las pesquisas avanzan para dar con todos los implicados. Confirmó además que Danna fue atacada alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo, mientras el reporte oficial llegó hasta las 8:30 de la noche, es decir, entre 12 y 14 horas después del crimen.

El caso de Danna Angelina se suma a la lista de mujeres asesinadas en Chihuahua, reavivando la exigencia ciudadana de justicia y seguridad bajo el grito de: ¡Ni una más!