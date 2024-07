Revela Profeco engaños en etiquetado de bebidas vegetales

Un reciente estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que muchas marcas de bebidas vegetales no cumplen con los estándares prometidos en su etiquetado. Estas bebidas, que se han popularizado como una alternativa saludable a los productos lácteos y una opción ética para quienes apoyan la causa contra el maltrato animal, presentan serias irregularidades en su contenido y composición.

Profeco evaluó 43 productos de bebidas vegetales, incluyendo variedades de soya, almendra, avena, coco, amaranto, arroz y macadamia. El análisis reveló que más del 89 por ciento de la composición de estas bebidas es agua, además de encontrar irregularidades como exceso de sodio no declarado, incumplimiento de normas sanitarias y falsedad en las declaraciones de contenido.

Marcas reprobadas

Entre las marcas que no cumplieron con las normas se encuentran Ades de soya y soya sabor vainilla, Nestlé Carnation Clavel, Silk bebida sabor almendra, Valley Foods alimento líquido, Heartbest bebida sabor avena y Calahua Coconut Milk. Estas marcas presentaron irregularidades como contenido de soya inferior al declarado, falta de información en el etiquetado y uso de términos no permitidos.

La peor marca según Profeco

Las bebidas vegetales de la marca Silk fueron las peor calificadas en el estudio de Profeco. Dos de sus productos sin azúcar (sabor coco y almendra) contienen edulcorantes no declarados, lo que las hace no aptas para el consumo infantil. Además, no cumplen con la declaración de contener 50 por ciento más calcio que la leche.

Profeco sugiere a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas de las bebidas vegetales antes de comprarlas. Es importante verificar la fecha de caducidad, la denominación del contenido vegetal y los contenidos energéticos. Consultar a un médico antes de consumir estas bebidas, especialmente en el caso de niños, es también una medida recomendada para asegurar su seguridad.