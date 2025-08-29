México está a punto de vivir una experiencia única en el Mundial 2026. Según el Francotirador de Récord, nuestro país no solo será coanfitrión, sino que también recibirá más partidos de la etapa eliminatoria. Esto significa que el Estadio Azteca, el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey se convertirán en escenarios de batallas épicas por un boleto al Mundial.

La noticia ha encendido la pasión de los aficionados, quienes esperan con ansias ver a equipos de todo el mundo luchar en suelo mexicano. Guadalajara y Monterrey serán las ciudades afortunadas que recibirán a tres equipos cada una, provenientes de África, Asia, Concacaf, Conmebol y Oceanía.

El formato de competencia será intenso. Las dos selecciones mejor rankeadas por la FIFA avanzarán directamente al Mundial, mientras que las otras cuatro se enfrentarán en una ronda de semifinales. Este sistema promete partidos llenos de emoción y adrenalina, donde cada gol puede ser decisivo.

Los duelos de playoffs están programados para marzo, un mes que promete ser inolvidable para los amantes del fútbol. Las semifinales se jugarán el 26 y 27 de marzo, seguidas de las finales el 29 y 30 del mismo mes.

Con estos partidos, el cuadro de participantes para la Copa del Mundo 2026 quedará completo. La expectativa es alta, y los aficionados ya están planeando sus viajes para no perderse ni un solo minuto de acción.

La oportunidad de ver a equipos de diferentes continentes competir en México es un sueño hecho realidad para muchos. Los estadios estarán llenos de color, cánticos y la inigualable pasión que solo el fútbol puede generar.

Soyfutbol