Las y los diputados integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, fueron informados de la recepción del asunto relacionado con la actualización en Tabla de Valores de diversos municipios del Estado.

Los municipios que se mencionan son: Allende, Asunción, Balleza, Chihuahua, Chinipas, Belisario Dominguez, El Tule, Gran Morelos, Guadalupe y Calvo, Guachochi, López, Manuel Benavides, Matamoros, Namiquipa, Ojinaga, Riva Palacio, San Francisco del Oro, Saucillo, Urique, Valle del Rosario, Aldama, Aquiles Serdán, Bachíniva, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Galena, Guadalupe, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Ciudad Juárez.

Además, la Secretaría Técnica del Congreso del Estado mostró como es que se conforman los Tablas de Valores Unitarias de Suelo y Construcción, como una actualización a la visita del titular de Catastro Estatal, Manuel Enrique Suárez.

Las Tablas de valores son el catálogo oficial de precios por metro cuadrado, el cual cuenta con diferentes tipos de predios como son Urbano (dentro de la ciudad), Suburbano (orillas de la ciudad) y Rústico (fuera de la mancha urbana), así como diversos tipos de construcción entre los que se encuentran Habitacional, Comercial, e Industrial (mismos que sólo son subdivididos por el municipio de Chihuahua).

Anualmente, las tablas de valores de los 67 municipios son actualizadas por el Catastro Municipal y aprobadas por el Congreso del Estado; la fecha límite para que éstas sean aprobadas por el Pleno es el día 15 de diciembre.

Es importante destacar que las Tablas de Valor sirven para conocer el valor un terreno y de esa manera realizar un cobro del impuesto Predial equitativo, además de planear el crecimiento de los municipios.

En la reunión se contó con la asistencia de las diputadas América Aguilar (PT), Joceline Vega (PAN), Carla Rivas (PAN), Brenda Ríos (MORENA), y los diputados Arturo Medina (PRI), Francisco Sánchez (Movimiento Ciudadano), y Jorge Soto (PAN).