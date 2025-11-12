Inicio » Revisa SSPE Cereso #3 en busca de artefactos prohibidos
Revisa SSPE Cereso #3 en busca de artefactos prohibidos

by Salvador Miranda
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el Cereso Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, con el propósito de detectar y retirar objetos no permitidos, además de fortalecer la gobernabilidad, estabilidad y seguridad dentro del centro penitenciario.

El despliegue contó con la participación de 316 elementos de los tres órdenes de gobierno. Por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario participaron 70 elementos y 8 vehículos oficiales; la Guardia Nacional colaboró con 117 efectivos y 10 unidades, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional aportó 127 elementos y 16 vehículos.

Las acciones se realizaron con el objetivo de mantener el control interno y garantizar condiciones seguras para la población penitenciaria y el personal operativo.

