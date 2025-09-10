La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo este martes una revisión extraordinaria en el CERESO No. 1 de Aquiles Serdán y en el CERESO No. 2 de Ciudad Juárez.

La intervención se desarrolló como parte de los protocolos de seguridad establecidos y no en respuesta a un evento extraordinario. En el operativo se contó con el apoyo coordinado de 290 efectivos de la Guardia Nacional, Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación, quienes brindaron resguardo en materia de seguridad perimetral.

En el CERESO Femenil de Chihuahua, se encuentran 215 mujeres privadas de la libertad. Mientras que en el CERESO Femenil de Ciudad Juárez, cuenta con una población de 361.

La inspección fue realizada por personal femenino de la Guardia Nacional y por elementos adscritos a los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, para garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Durante la revisión se decomisaron diversos artículos no permitidos como maquillaje, cobijas que superaban el número autorizado, cables y extensiones eléctricas, cortaúñas, ropa no autorizada, cojines y otros objetos que contravienen la normativa penitenciaria.

La SSPE continuará implementando este tipo de revisiones extraordinarias en coordinación con instancias federales, con el propósito de garantizar la gobernabilidad, mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y proteger la integridad de las PPL y del personal.