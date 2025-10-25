Durante la sesión solemne del Claustro de Maestros, el Director de la Facultad de Ingeniería, Mtro. Fabián Vinicio Hernández Martínez, presentó su 3.er informe en un acto protocolario que se efectuó en el auditorio “Fernando Aguilera Baca”.

Acompañado también de los Secretarios, el titular de la unidad académica hizo un resumen de los logros más relevantes en los rubros de Formación académica, Formación integral, Investigación y divulgación, Infraestructura, Equipamiento y apoyos, así como en la Gestión y vinculación administrativa.

En su discurso, destacó el trabajo en equipo del personal docente y administrativo, así como de sus secretarios, quienes se esforzaron para hacer frente a los retos que se presentan en cada uno de los 10 programas académicos de licenciatura activos, así como a los seis programas de posgrado.

“Debemos de estar receptivos a todo tipo de tendencias, herramientas y metodologías, así como a los cambios en la innovación científica y tecnológica, siempre bajo una línea de valores como lo es la ética y la responsabilidad social, a beneficio de nuestros casi 2,700 estudiantes”, mencionó.

Por su parte, el Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos felicitó al Director y a su equipo de trabajo por el entusiasmo y avance importante que se ha tenido en los diversos rubros, poniendo en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Dijo que esta unidad académica se ha distinguido por los convenios de internacionalización de sus programas académicos, pero sobre todo por el de Ingeniería Aeroespacial, a la vez que destacó el acuerdo reciente con Arizona State University.

Luego de celebrar que 25 docentes se encuentren en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, adelantó que en noviembre se tiene previsto abrir el Centro STEM, que vendrá a fortalecer la educación en materia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, lo que permitirá acercar a más jóvenes al desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías.

Al culminar la sesión del Claustro de Maestros, los asistentes pasaron una agradable velada y disfrutaron de una deliciosa cena que se preparó para tan memorable ocasión.