El director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+), Sergio Nevárez, rindió este miércoles su cuarto informe de actividades en el que compartió ante miles de juarenses el trabajo que el organismo ha realizado durante el último año para mejorar el servicio que ofrece a los usuarios, basándose en cinco temas principales.

La cercanía, confianza, trabajo, obras y modernización, han sido los ejes rectores en los que se ha basado la administración de Sergio Nevárez durante este último año para brindar un servicio integral y humano a los juarenses, que va desde la creación de programas para apoyar a los usuarios hasta la introducción de agua potable en zonas donde no había.

Nevárez destacó la cercanía con las familias juarenses a través de programas especiales como “La J+ en tu Colonia”, “Ciérrale a tu Adeudo” y descuentos del 50 por ciento a grupos vulnerables, los cuales han beneficiado a más de 115 mil usuarios; además de que se mantiene una comunicación directa con los juarenses a través de 110 consejos de “Aliados del Agua”, que están distribuidos por toda la ciudad.

Sin embargo, la J+ también se mantiene cerca de la comunidad estudiantil, por lo que se implementó el programa “Cero Desperdicio”, con el que se visitaron 206 escuelas en las que se impartieron cursos sobre el cuidado del agua a más de 60 mil alumnos y maestros. El compromiso por cuidar el recurso y ser cumplido también ha sido un tema importante, por lo que se creó el sorteo “Paga a tiempo y Gana en Grande”, que premia a los usuarios que pagan su recibo del agua a tiempo.

Sergio Nevárez también destacó el trabajo que realizan los Guardianes del Agua para detectar tomas clandestinas y regularizar cuentas, lo cual se suma a los esfuerzos por brindar confianza en el servicio a través de programas como el de Sectorización, que tiene como fin mejorar la administración y control de agua potable; así como el mantenimiento a 233 pozos y la adquisición de tecnología de punta como 2 mil medidores inteligentes y detectores satelitales y acuáticos de fugas, con los cuales se han revisado más de 160 kilómetros de la red, cuidando el recurso de los juarenses.

Pero para lograr un servicio integral, es necesario trabajar todos los días de la semana, por lo que el director ejecutivo de la J+ reafirmó el compromiso 24/7 con la comunidad, al resaltar tareas diarias como el “Programa de atención a fugas en menos de 72 horas”, así como la reparación de 21 mil reportes de alcantarillado y la atención diaria de miles de llamadas a través del Centro de Atención Telefónica (CAT). Lo cual es posible gracias a la entrega y dedicación de cientos de personas que trabajan de día y de noche para llevar agua a los hogares de los juarenses, por lo que agradeció su compromiso.

“Quienes hoy me acompañan son el rostro humano de esta noble institución; hoy me toca a mí hablar de resultados, pero, detrás de cada cifra, de cada obra y avance en tecnología hay expertos, hay técnicos, hay ingenieros, hay investigadores, financieros, abogados, cajeras… que son el recurso más importante; este informe es dedicado a ustedes como reconocimiento a su extraordinario trabajo, muchas gracias”, dijo el director ejecutivo de la J+.

Uno de los compromisos de la J+ también es dejar las calles donde trabaja en buenas condiciones, por lo que el director informó de la reparación de 3 mil zanjas y baches durante el último año; sin embargo, para atender el rezago en las colonias donde aún está pendiente la reparación, la J+ lanzó el “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, para identificar los reportes pendientes y trabajar en solucionarlos.

El cuarto eje rector que sigue la J+ es invertir en obras que aseguren el futuro de Juárez, por lo que el director ejecutivo de la J+ detalló que tan sólo este año, se han ejercido mil 76 millones de pesos en 82 obras que impactarán positivamente a casi medio millón de juarenses. Entre estas obras destacan 18 de alcantarillado que combaten un rezago de más de 50 años en el drenaje de la ciudad, además de la introducción de agua potable con 17 obras que beneficiarán a habitantes de colonias como Palo Chino, Castillo Peraza, Salvárcar y El Sauzal, por mencionar algunas.

Pero ver hacia el futuro también significa maximizar el uso del agua, por lo que Sergio Nevárez habló de la rehabilitación de las plantas tratadoras Norte, Sur y Parque Central, lo cual permite que la ciudad pueda reusar 1 millón de litros diarios, a lo cual se suman 15 obras de la línea morada que lleva el agua tratada a 807 parques de la ciudad. Sin embargo, también se construyeron dos presas y, actualmente, se construye la tercera, “Filtro II”, con un 85% de avance, que protegerá en temporada de lluvias a 35 mil personas que viven en zonas de riesgo. Estas obras han sido gracias al compromiso de la gobernadora Maru Campos con los juarenses.

“Es así como en cuatro años de la gobernadora Maru Campos alcanzamos la mayor inversión en la historia de la J+ en Juárez; más de 4 mil 500 millones de pesos de inversión en la calle”, resaltó el director ejecutivo de la J+.

Por último, el director ejecutivo compartió que la J+ trabajó este último año en modernizarse para servir mejor a la comunidad, por lo que se adquirieron vehículos, maquinaria y equipos especializados como camiones vactors, sistemas de inyección, montacargas, pipas, camiones de volteo, microcargadores, tractocamiones y barredoras, sin embargo, destacó la adquisición de drones, cámaras robotizadas y un sistema de telemetría que ayudan a supervisar y explorar tuberías, colectores y tanques de almacenamiento.

Dentro de la modernización del organismo también se habló de la construcción del nuevo almacén central, así como la certificación del Laboratorio de Calidad del Agua y la revisión de los aparatos de medición en el Laboratorio de Medidores.

Con este informe de actividades, el director ejecutivo de la J+ reiteró el compromiso que tiene el organismo con la comunidad juarense al trabajar todos los días con cercanía, confianza, obras estratégicas y modernización, para garantizar el agua a futuro.