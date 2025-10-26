Fue en el Teatro “El Paseo” en el corazón del 4o Distrito a donde se dieron cita las y los juarenses a es escuchar el 1er Informe de Actividades Legislativas de la Diputada por Morena Rosana Díaz Reyes, con la presencia del Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el Coordinador de la Bancada de Morena el Diputado Cuauhtémoc Estrada, el Diputado Federal Alejandro Pérez Cuéllar, el Diputado Octavio Borunda del Partido Verde Ecologista, la Diputada Irlanda Márquez del PT, y los Diputados Lizzy Guzmán, Leticia Ortega y Pedro Torres por Morena, la legisladora morenista presentó a las y los asistentes un video en donde hizo un recuento de su trabajo durante este primer año de la 68 legislatura.

Con el respaldo de su gente y la convicción de que la política se hace escuchando, recorriendo y trabajando junto al pueblo, la Diputada Rosana Díaz en un acto de rendición de cuentas destacó los avances logrados en este primer año de trabajo dentro y fuera del Congreso.

En un mensaje lleno de emoción y compromiso, Rosana Díaz afirmó que este primer año ha sido de mucho trabajo, de lucha y de resultados, guiada siempre por los principios de la Cuarta Transformación y por el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, primera mujer en encabezar la presidenta del país.

“Servir al pueblo no es un privilegio, es una responsabilidad que asumo con el corazón y con la firme convicción de construir un México más justo, más igualitario y más humano”, expresó la diputada.

Durante su informe, resaltó las iniciativas impulsadas en defensa de los derechos de las mujeres, la educación emocional en las escuelas, la protección a las familias y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia social.

Asimismo, destacó la gestión social permanente de apoyos, programas y proyectos que han beneficiado directamente a cientos de familias en su distrito.

“He caminado cada colonia de este distrito , he escuchado cada voz y he llevado sus causas al Congreso. Mi compromiso es seguir trabajando con honestidad, cercanía y resultados”, resaltó.

Díaz Reyes reiteró que este informe es solo el inicio de una etapa de mayor trabajo y entrega para continuar impulsando leyes y acciones que transformen vidas y fortalezcan el bienestar de la gente, pronto la Transformación llegará a todo Chihuahua.