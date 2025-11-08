Con motivo del homenaje a Demetrio Bilbatúa, cineasta, documentalista y publicista de reconocimiento internacional, desde el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) la Asociación Nacional de la Publicidad (ANP), sección Chihuahua, sede ciudad Juárez, encabezó este evento.

Este 07 de noviembre a partir de las 12:00 horas la comunidad universitaria, socios de la ANP, publicistas, cineastas y publico fronterizo se dieron cita para hacer eco de la trayectoria y talento del narrador visual con más de mil documentales históricos de México.

En el marco del 61° aniversario de la ANP, se celebran los aportes a la publicidad y la cinematografía del hombre que no solo capturo momentos de transcendencia en el país, sino que respalda sus esfuerzos en distintos referentes documentales y de publicidad en el mundo.

El multipremiado Demetrio Bilbatúa, tuvó en este espacio una serie de reconocimientos importantes, incluida la entrega de distintas preseas, una de ellas por parte de la Asociación Nacional de la Publicidad. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entrego una placa conmemorativa por parte de Carlos Padilla, representando al doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ.

“Esta placa es un gran reconocimiento para quien a través de su trabajo ha dejado un gran legado, por eso la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica otorga el presente reconocimiento al cineasta y documentalista Demetrio Bilbatúa por su contribución al engrandecimiento del cine mexicano alrededor del mundo”, compartió Padilla.

Durante el evento, Gobierno del Estado le otorgo a Bilbatúa la distinción de visitante de honor por su trayectoria cinematográfica, documentalista y multipremiada en la publicidad, así como un reconocimiento por parte de la Secretaria de Cultura.

Por parte del Municipio de ciudad Juárez, en manos del alcalde se entregaron las llaves de la ciudad:

“Tengo el alto honor y la responsabilidad de hacer la entrega del máximo reconocimiento, las llaves de la ciudad este acto simboliza la gratitud institucional y el reconocimiento a su destacada labor profesional y sus invaluables aportaciones al mundo de la comunicación, que estas llaves no sean solamente un recuerdo, nuestro reconocimiento más sincero y por supuesto sea siempre bienvenido a Ciudad Juárez”, declaró Cruz Pérez Cuéllar.

El cineasta galardonado recordó algunos momentos y proyectos importantes en su carrera y durante su participación, menciono con importancia al escritor Carlos Montemayor, con quien compartió uno de sus mejores proyectos “El último país mágico”.

También mencionó a los presentes su gran amor por México y su agradecimiento ante este homenaje:

“Es un acto muy emotivo en mi vida este que estoy viviendo aquí en Ciudad Juárez, créanme que la memoria fílmica del Chamizal lo hice yo para el presidente Adolfo López Máteos, ese documental se quedó en la Cineteca Nacional se llama El Chamizal y fue mi primer documental ya profesionalmente como director y camarógrafo”.