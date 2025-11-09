El panismo de Chihuahua rindió homenaje al líder e ideólogo, Don Luis H. Álvarez previo a la marcha “Juntos y fuertes ¡Chihuahua no se rinde!.

Previo a subir al histórico kiosko donde Don Luis realizó su huelga de hambre en protesta por el fraude electoral, Maru Campos, Daniela Álvarez, Presidenta del PAN Chihuahua, Jorge Romero, Presidente Nacional del PAN y los presidentes municipales, Marco Bonilla y Jesús Valenciano montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral.

Dicha guardia fue acompañada por los miles de panista reunidos en el parque Lerdo en la capital del estado.