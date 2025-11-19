La Universidad Autónoma de Chihuahua, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presentó oficialmente a los 23 jóvenes universitarios que integrarán el Segundo Cabildo Universitario 2025, iniciativa que promueve el diálogo, la participación ciudadana y la formación cívica entre las nuevas generaciones.

El encuentro contó con la presencia de autoridades municipales y académicas, fue presidido por el maestro Luis Rivera Campos, rector de la UACH, quien celebró la realización de este encuentro estudiantil y subrayó la importancia de que las juventudes se involucren activamente en la vida política y en la toma de decisiones que impactan a su comunidad.

Por su parte, el maestro Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la FCPyS, destacó el valor de este espacio formativo integrado por representantes institucionales, ya que fortalece la democracia y el liderazgo juvenil al permitir que las y los estudiantes conozcan de cerca el funcionamiento de las instituciones públicas.

El Cabildo Universitario se ha consolidado como una plataforma que impulsa a la comunidad estudiantil a proponer soluciones a las problemáticas de la ciudad desde una perspectiva académica y con visión juvenil. Con la integración de estos 23 estudiantes, la UACH reafirma su compromiso de seguir promoviendo proyectos que fortalezcan la participación social y otorguen herramientas clave para el desarrollo profesional y ciudadano de la juventud chihuahuense.

Cabe resaltar que la ceremonia tuvo lugar en la Presidencia Municipal de Chihuahua, donde rindieron protesta los integrantes del Cabildo Universitario 2025: Néstor Adrián Sosa Pérez, Yareth Ortiz de la Cruz, Carlos Martín Rivera Varela, Ivanova Borunda Cabriales, Kenia Solís Félix, Sarahi Rivera Ahumada, Alfredo Alonso Zavala Rojas, Abraham Bautista Romero, Gabriela Barraza Miranda, Paola Yadira Leal Hernández, Leonardo Vázquez Ramírez, René Emanuel Tagle Bueno, Sergio Esaú Huerta Álvarez, Yazmin Maday Hernández Torres, Nidia Paola Cota Mejía, Yara Hernández Hernández, Ángel Eduardo Grajeda Bermares, Odette Ocaña Barreno, Josué García Castañeda, Marla Flores Sandate, Brandon Isaac Ramos Pardo y Denisse Aylin Robledo Villa.

Con este nombramiento, inicia un nuevo ciclo de aprendizaje, colaboración y participación juvenil en beneficio de la comunidad chihuahuense.