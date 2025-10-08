Florida, EE.UU.– La Oficina del Sheriff del condado de Volusia busca a Joseph Davis, de 48 años, acusado de robar el anillo de compromiso de su novia para proponerle matrimonio a otra mujer.

De acuerdo con las autoridades, Davis usaba los alias “Joe Brown” y “Marcus Brown” en el sitio de citas OKCupid, donde conoció a ambas mujeres. La doble vida del sospechoso salió a la luz cuando una de sus novias, residente en Orange City, descubrió en Facebook que su pareja estaba comprometido con otra mujer.

Al notar que el anillo en la foto era igual a uno suyo, revisó su joyero y descubrió que faltaban varias joyas valuadas en unos 6,270 dólares. La segunda víctima, que vive en Orlando, también reportó el robo de joyas y una computadora portátil.

Ambas mujeres denunciaron juntos al hombre, quien además cuenta con antecedentes penales por atropello y fuga, asalto doméstico y posesión de cocaína en el estado de Oregón.

El hermano de una de las víctimas pidió en redes sociales difundir el caso: “Por favor, compartan esto. Mi hermana es la víctima en Orlando. Ahora está amenazando a nuestra familia”.