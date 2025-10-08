Inicio » Roba anillo de su novia para proponerle matrimonio a otra: la policía lo busca
InsólitoPortada

Roba anillo de su novia para proponerle matrimonio a otra: la policía lo busca

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

Florida, EE.UU.– La Oficina del Sheriff del condado de Volusia busca a Joseph Davis, de 48 años, acusado de robar el anillo de compromiso de su novia para proponerle matrimonio a otra mujer.

De acuerdo con las autoridades, Davis usaba los alias “Joe Brown” y “Marcus Brown” en el sitio de citas OKCupid, donde conoció a ambas mujeres. La doble vida del sospechoso salió a la luz cuando una de sus novias, residente en Orange City, descubrió en Facebook que su pareja estaba comprometido con otra mujer.

Al notar que el anillo en la foto era igual a uno suyo, revisó su joyero y descubrió que faltaban varias joyas valuadas en unos 6,270 dólares. La segunda víctima, que vive en Orlando, también reportó el robo de joyas y una computadora portátil.

Ambas mujeres denunciaron juntos al hombre, quien además cuenta con antecedentes penales por atropello y fuga, asalto doméstico y posesión de cocaína en el estado de Oregón.

banner

El hermano de una de las víctimas pidió en redes sociales difundir el caso: “Por favor, compartan esto. Mi hermana es la víctima en Orlando. Ahora está amenazando a nuestra familia”.

You Might Also Like

You may also like

Rescatan a jaguar con más de 30 heridas de bala en el...

Joven confunde precio de bolsa Bvlgari: pensó que costaba $150 y valía...

Liberan a seis mexicanos detenidos en Israel tras misión humanitaria hacia Gaza

Reporta EU el menor número de detenciones de migrantes en más de...

Dictan prisión preventiva a señalado de asesinato de un masculino en Eco...

Fortalecen lazos la UACJ y el IMER en encuentro institucional

Juárez noticias All Right Reserved.