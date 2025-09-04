La celebración de una boda en Glendale, California, terminó en tragedia financiera cuando un desconocido robó una caja que contenía aproximadamente 60 mil dólares en efectivo y cheques destinados a los recién casados. El hurto ocurrió poco después de la medianoche del domingo en un salón de fiestas.

Testigos relataron que el sospechoso, descrito como un hombre calvo de unos 40 años y complexión mediana, tomó la caja y huyó del lugar, donde lo esperaba una camioneta Mercedes. Cámaras de seguridad captaron su escape y ahora sirven de base para la investigación policial.

La novia, Nadeen Farahat, compartió a la cadena ABC el dolor que causó el robo en medio de la celebración: “En cuanto nos enteramos de lo sucedido, la música se apagó, todo se detuvo. Terminé sentada en la pista de baile, llorando, rodeada de mi familia”.

La pareja asegura que el sospechoso estuvo en el salón durante al menos 90 minutos antes de cometer el delito. En los videos aparece merodeando, observando la pista y a los invitados. “Es aterrador saber que un extraño estuvo infiltrado en un evento tan íntimo”, añadió Farahat.

Las autoridades advierten que este tipo de robos suelen estar planeados con anticipación e incluyen rutas de escape definidas y cómplices. En este caso, la camioneta Mercedes habría sido clave para la huida inmediata.

La policía de Glendale solicita a los asistentes y a negocios cercanos que revisen y compartan grabaciones que ayuden a ubicar al responsable. La pareja, por su parte, enfrenta la amarga experiencia de que su noche especial quedara marcada por la pérdida de los obsequios y la irrupción de un desconocido en su boda.