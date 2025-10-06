Guangzhou, China.– La empresa Kaiwa Technology presentó en 2025 el primer robot humanoide con útero artificial del mundo, una creación que busca revolucionar la gestación subrogada.

El anuncio se realizó durante la Conferencia Mundial de Robótica 2025 en Pekín. El fundador de la compañía, Zhang Qifeng, explicó que el robot puede replicar el proceso completo de gestación humana, desde la concepción hasta el nacimiento.

La tecnología, conocida como ectogénesis, permite el desarrollo de un embrión fuera del cuerpo humano. Según Qifeng, el objetivo es ofrecer una alternativa para personas con infertilidad o condiciones médicas que impidan el embarazo.

Sin embargo, el proyecto plantea dilemas éticos y sociales. Expertos del Instituto Tecnológico de San Agustín advierten sobre riesgos como la desigualdad en el acceso, la mercantilización de la vida humana y las posibles disputas legales sobre la paternidad.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido establecer marcos legales que regulen estas tecnologías.

Kaiwa Technology estima que un prototipo funcional podría estar listo en 2026 con un costo de unos 13,900 dólares, mucho menor que los entre 50,000 y 80,000 dólares que cuesta actualmente la gestación subrogada en México.

Aunque su aplicación aún enfrenta obstáculos éticos y técnicos, el robot con útero artificial podría marcar el inicio de una nueva era en la biotecnología reproductiva.