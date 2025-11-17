Asignaron tránsitos a cuidar mega peda de Tecate Fest

La semana que recién concluyó quedó mega demostrado que los Rogelios (Ramos y González) rifan y tienen el control en un sector de los empresarios de Ciudad Juárez; además, buscan posicionarse políticamente tanto en Palacio Estatal como con el Cruz Pérez Cuéllar.

Uno de sus discípulos más avanzados, Iván Pérez de CANACO, puede dar fe de su clara inclinación política hacia el proyecto de Pérez Cuéllar, pero ellos seguirán jugando al Teololo, con Palacio, la Francisco Villa y el Heroico Colegio, hasta cuando se los permitan.

Los chicos de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) pusieron en marcha un operativo especial sobre la avenida Vicente Guerrero, cerquita del exhipódromo, para cuidar a todos los que fueron al Tecate Supremo, que arrancó el pasado sábado desde la 1 de la tarde.

Se implementó un operativo vial para proteger a los asistentes de la mega peda “Tecate Supremo” en los alrededores del Exhipódromo y exgalgódromo de la ciudad.

Sin embargo, para la Marcha de la Generación Z y la Marcha de los del Sombrero, la Coordinación de Seguridad Vial no implementó nada. Parece que sólo se actúa cuando hay intereses políticos o económicos en juego.

Como era de esperarse, la presidenta Claudia Sheinbaum se aventó unas palabras sobre la bronca que se armó en la Marcha de la Generación Z. Dijo que no se vale usar la fuerza para cambiar las cosas, que siempre hay que irse por la buena onda y la paz.

Contó esto mientras le daba las tarjetas de las Becas Benito Juárez a los chavos en Tabasco. De lo que pasó en el Zócalo, nomás mencionó que no fueron tantos jóvenes, y que su gobierno le entra a la paz y a la democracia.

Se acordó de cuando, junto con López Obrador, peleó por cambiar México marchando desde Tabasco hasta la CDMX, pero siempre sin hacer relajo ni destrozos, logrando todo a través del voto de la raza.

Todo este rollo lo soltó porque hubo unos encontronazos entre policías y manifestantes, y ahí sí que salieron varios heridos y algunos detenidos.

La estrategia de los asesores en comunicación de Palacio Nacional —como Jesús Ramírez, Jenaro Villamil, Epigmenio Ibarra y Rafael Barajas “El Fisgón”, entre otros— consiste en recomendarle a Claudia Sheinbaum que minimice la importancia de quienes no son jóvenes respecto a la Marcha del pasado 15 de noviembre. Según ellos, los no jóvenes no tendrán demandas relevantes.

Si la selección mexicana ni rinde y apenas se jugarán 13 partidos aquí, mientras que en Estados Unidos serán 78. Además, el ambiente de inseguridad y el gobierno no están para fiestas.

Entonces, ¿para qué tanto escándalo?

Posdata: La CDMX sigue llena de broncas con la inseguridad, el metro, los baches, los socavones y el aeropuerto.

