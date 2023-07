Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una campaña “muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima” y “que busca desestabilizar” a los comentarios de varios periodistas advirtiendo de que Xóchitl Gálvez podría ser víctima de un atentado; como sucedió en 1994, cuando el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

“Algunos están fuera de sí. Estoy viendo una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que, si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía”, comentó López Obrador.

“Esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de comunicación vinculados a Salinas de Gortari”, explicó el presidente.

“¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa. Que somos partidarios, seguidores de la doctrina de amor al prójimo. Que desde que estoy en la presidencia, no he ordenado reprimir a nadie.

Que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral. Si llegué hasta donde estoy, es porque consideré inalterable mis principios. Tengo autoridad moral”, respondió López Obrador.

El presidente exhortó a los periodistas “a que hagan una reflexión de sus actos” y señaló “No necesitamos reprimir a nadie. Ni lo hemos hecho nunca, por convicción, ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie”.

“Ofrezco disculpa por decirlo, pero es para que se entienda que si estuviésemos debilitados políticamente, a lo mejor, si no fuésemos como somos, se mantendría la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampa o de reprimir. Pero, está muy bien la economía, la situación de Bienestar en el pueblo, no hay crisis de bienestar social y estamos enfrentado este problema delicado de la inseguridad y la violencia, porque tenían como bandera que no íbamos a poder, pues ahora ya estoy viendo una campaña muy sucia, muy perversa, nuy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar”, concluyó.

Publimetro