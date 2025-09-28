Un ataque aéreo de gran escala lanzado por Rusia contra Ucrania dejó al menos cuatro personas muertas y más de 40 heridas este domingo, según informó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La ofensiva se extendió por más de 12 horas y combinó el uso de drones de combate y misiles, incluidos hipersónicos.

De acuerdo con Zelensky, alrededor de 500 drones y más de 40 misiles fueron empleados durante la operación. Entre los objetivos se incluyeron la capital, Kiev, así como las regiones de Zaporiyia, en el sur, y Jmelnitsky, en el oeste del país. Instalaciones civiles resultaron afectadas, incluyendo una panificadora, una fábrica de caucho para automóviles y varios inmuebles residenciales.

En Kiev, los ataques provocaron la muerte de tres adultos y una niña de 12 años, de acuerdo con Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad. Además, cerca de 10 personas resultaron heridas y al menos 15 sitios fueron alcanzados, entre ellos un instituto de cardiología, un jardín de niños y edificios habitacionales.

Las autoridades locales advirtieron que el impacto contra la infraestructura civil agrava la situación de seguridad y vulnera los servicios básicos de la población. En distintos puntos del país se reportaron incendios y daños materiales significativos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus fuerzas de defensa aérea interceptaron 53 drones ucranianos en distintas regiones durante la noche y la mañana del domingo. Además, informó que el sábado fueron derribadas seis bombas aéreas teledirigidas, seis proyectiles del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS y un cohete Vampire, de fabricación checa.

El intercambio de ataques refleja una intensificación del conflicto en momentos en que la comunidad internacional mantiene llamados a la contención y a la búsqueda de salidas diplomáticas, mientras la población civil continúa siendo la más afectada por la escalada bélica.