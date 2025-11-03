La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que se registró Saldo Blanco durante el operativo especial implementado con motivo de la celebración del ‘Día de Muertos´, desarrollada el día viernes, sábado y domingo en los distintos panteones de la ciudad.

El dispositivo de seguridad tuvo como propósito garantizar un ambiente de respeto, orden y tranquilidad para las familias juarenses que acudieron a recordar a sus seres queridos en los cementerios municipales y privados.

Por instrucción del titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, se mantuvo una supervisión permanente en los accesos, estacionamientos y zonas aledañas de los panteones, reforzando la presencia policial en los puntos de mayor afluencia.

Durante la jornada se realizaron patrullajes preventivos continuos, tanto con unidades terrestres como con agentes pie a tierra, además del despliegue de Centros de Mando Móvil y Puntos de Monitoreo Móvil, lo que permitió una vigilancia integral y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Gracias al comportamiento responsable de la ciudadanía y al trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad, las actividades transcurrieron en total calma, sin registrarse incidentes relevantes.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso de preservar la seguridad, el orden y la paz social, destacando la importancia cultural y familiar de esta tradición que fortalece la identidad de la comunidad juarense.