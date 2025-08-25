Inicio » Saldo blanco en el segundo día del Festival Juangabrielísimo 
Saldo blanco en el segundo día del Festival Juangabrielísimo 

by Salvador Miranda
La Dirección General de Protección Civil informó que previo al segundo día del Festival Juan Gabrielísimo, personal de la dependencia llevó a cabo inspecciones de seguridad en las estructuras instaladas, así como revisiones generales y de los puestos de alimentos, con el apoyo del Departamento de Bomberos.

Sergio Rodríguez, titular de la dependencia, dijo que durante el desarrollo de la jornada, se desplegó un operativo con la participación de elementos de Bomberos, Rescate e Inspectores, quienes permanecieron en el lugar atentos para brindar respuesta inmediata y garantizar la seguridad de los asistentes.

Afirmó que gracias al trabajo coordinado entre las distintas dependencias participantes, este segundo día del evento se desarrolló en un ambiente seguro y concluyó sin incidentes, permitiendo que las familias juarenses disfrutaran con tranquilidad de las actividades programadas.

