Lo que parecía una escena insólita se convirtió en un dramático rescate que pudo evitar una tragedia. Un adulto mayor fue sacado del Canal de la Cortadura, en Tamaulipas, segundos antes de que un cocodrilo gigante —popularmente conocido como “Juancho”— llegara hasta él.

El suceso fue relatado por el youtuber Moisés Jones, quien se encontraba paseando por la zona turística cuando observó al hombre nadando con aparente tranquilidad. Al preguntarle si se había caído, el señor respondió que no, que estaba nadando “por gusto”.

Jones comentó que le ofreció ayuda para salir del agua, pero el hombre rechazó la propuesta. El momento de tensión llegó cuando, al avanzar unos metros, el youtuber avistó a un enorme cocodrilo dirigiéndose directamente hacia el nadador.

“Era enorme, de esos que aquí conocemos como Juancho. Me regresé corriendo para decirle que saliera de inmediato porque el cocodrilo ya venía hacia él”, narró Jones.

Con apoyo de otro transeúnte, lograron sacar al hombre ileso, evitando lo que pudo ser un ataque mortal. Las autoridades recordaron que el Canal de la Cortadura forma parte del hábitat natural de cocodrilos, y nadar en estas aguas implica un riesgo extremo.

El youtuber hizo un llamado contundente: “No se metan a nadar en zonas con cocodrilos, por más tranquilas que parezcan las aguas. La vida es primero”. El adulto mayor, por su parte, insistió en que conocía bien el lugar y el camino a su casa, pero reconoció que la rápida intervención de los testigos le salvó la vida.