Nueva York— El CEO de OpenAI, Sam Altman, aseguró que la inteligencia artificial transformará el mundo laboral, eliminando algunos empleos, pero generando nuevas oportunidades. En entrevista con Tucker Carlson, el creador de ChatGPT advirtió que los primeros trabajos en desaparecer serán los de soporte al cliente.

“Estoy seguro de que mucho del actual soporte al cliente, por teléfono o computadora, desaparecerá. Una IA lo hará mejor”, señaló Altman.

No obstante, descartó que la tecnología desplace por completo a los seres humanos. Aseguró que habrá profesiones que mantendrán su valor, como la enfermería, ya que la gente siempre buscará la conexión humana.

También consideró que los programadores de software no serán reemplazados, sino potenciados: “Estas herramientas harán que sean mucho más productivos”.

Altman recordó que históricamente, cerca del 50% de los empleos se transforman cada 70 o 75 años. Por ello, aunque el cambio será rápido en algunos sectores, no necesariamente derivará en una nueva revolución industrial.

El empresario proyecta que, en el futuro, la mitad de la población trabajará en actividades nuevas y la otra mitad en oficios similares a los actuales, lo que podría dar lugar a un nuevo equilibrio laboral.