Los Guardianes del Agua de la J+ ubicaron una casa en la calle Aquiles Serdán, de colonia Chaveña, donde se tenían una toma clandestina que unía la vivienda con la red de agua potable a través de una manguera.

En una inspección, los guardianes detectaron la toma ilegal y un adeudo de 119 mil pesos en la cuenta, por lo que de inmediato cortaron el servicio y aplicaron una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual aumentó a 180 UMAs debido a que los habitantes volvieron a reconectarse de manera ilegal.

La multa equivale a 20 mil 365 pesos, los cuales se suman a los casi 120 mil pesos de adeudo que ya tiene la cuenta, la cual tendrá que ser regularizada en las oficinas de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez para poder ser reconectada.

La J+ reitera el firme compromiso con los usuarios cumplidos, los cuales se ven afectados por el robo del agua, por lo cual, los Guardianes del Agua piden a la comunidad denunciar cualquier anomalía al WhatsApp 656-375-3610 con la dirección, fotos y videos del lugar, para que este sea ubicado rápidamente.