Durante la presente temporada de calor, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez ha sancionado a más de 40 jardines de eventos que operaban bajo el giro doméstico, es decir, casas particulares que se rentaban para fiestas, en algunos casos con alberca, pero que pagaban consumos mínimos o incluso contaban con tomas clandestinas.

El jefe del Departamento de Operaciones Comerciales de la J+, Edgar Rivas, explicó que, a través de diversas fuentes y monitoreo se identifican estos espacios, que no cuentan con el giro comercial correspondiente.

“Lo que nosotros hacemos es que tenemos un equipo de investigación que busca de diferentes fuentes donde puede haber algún tipo de jardín que se esté anunciando, publicitando como un jardín, y para nosotros tiene un giro de casa, acudimos y los invitamos a que cambien su giro a un giro comercial un en alguno de los casos, las tomas son directas se están robando el agua, entonces ahí es donde nosotros clausuramos el servicio del agua”, indicó.

Cuando se descubre una toma clandestina, se aplican sanciones que van de 300 a 800 UMAS, equivalentes a entre 33 mil y 90 mil pesos, además de la posibilidad de cobrar el consumo retroactivo por los metros cúbicos utilizados.

Para estas labores, el personal del organismo cuenta con equipos especializados que permiten localizar conexiones ilegales, sin embargo, en muchos casos, la detección se da por inspecciones físicas, como banquetas recién construidas, reportes de baja presión o denuncias a través de los Guardianes del Agua.

La J+ hace un llamado a los usuarios que rentan patios o viviendas con alberca para eventos, a que se acerquen al organismo para realizar su cambio de giro, para evitar sanciones.