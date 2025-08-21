El Gobierno Municipal llevó a cabo un operativo en la colonia Azteca, en donde sancionó al propietario de un yonke y retiró varios vehículos que se encontraban en un área destinada a parque.

El área verde que se estaba usando como deshuesadero se ubica entre las calles Chocholtecas, Mayos y Profesora Magdalena Islas, de la citada colonia.

En días previos, personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano notificó al propietario para retirar las estructuras y vehículos, sin embargo, al hacer caso omiso, este jueves se procedió al retiro de vehículos con grúas y a la aplicación de sanciones correspondientes, ya que no contaba con la Licencia de Funcionamiento, la Licencia de Uso de Suelo y aparte obstruía la vía pública.

El director de Limpia, Gibran Solís, señaló que el espacio está dispuesto como área verde para uso de toda la comunidad, sin embargo, fue usado para la venta de autopartes usadas y además contaba con un cobertizo construido con madera, espacio que al parecer era usado para reparaciones mecánicas.

El funcionario indicó que en este caso hubo impacto al medio ambiente, específicamente contaminación del suelo, por lo que cada Dirección aplicará una sanción de alrededor 100 UMAS, aparte del cobro por arrastre de autos y el corralón.

Solís, dijo que este operativo fue a raíz de denuncias ciudadanas, ya que los habitantes de esa zona requieren áreas verdes y las pocas que hay están invadidas.

“Hacemos el llamado a los comerciantes que están en la misma situación para que se regularicen y saquen los permisos correspondientes, pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Urbano”, indicó.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para liberar vialidades y áreas comunes en distintos sectores de Juárez.

“Estamos actuando con firmeza para garantizar que los espacios públicos sean respetados. Después de la colonia Azteca, también estaremos realizando inspecciones en el Parque Hawái, en las islas Hong Kong, así como en Praderas del Sur, donde revisaremos posibles obstrucciones y permisos”, afirmó.

Francisco García, encargado de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, indicó que en este caso existe contaminación al medio ambiente, al suelo y contaminación visual, por lo que la sanción asciende a 100 UMAS y en caso de reincidir, la multa será mayor.

Manuel Gutiérrez, comandante de la Coordinación Técnica e Infraestructura Vial, de la Coordinación General de Seguridad Vial, explicó que hoy estarán trasladando vehículos al corralón número 3, con sus respectivas infracciones, aunque éstos pueden ser recuperados este mismo día.

La Dirección de Regulación Comercial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estuvieron acompañando a las dependencias en este operativo al que también se sumó personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.