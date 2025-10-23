-Considera que hay potencial para derrotar a Morena.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que su partido cuenta con perfiles sólidos para competir en las elecciones presidenciales de 2030 y enfrentar con éxito al movimiento encabezado por Morena.

Durante una entrevista en el Senado de la República, el líder priista descartó que el tricolor requiera improvisaciones o figuras carentes de experiencia, y subrayó la necesidad de políticos “profesionales y con carácter” para recuperar la confianza ciudadana.

Al ser cuestionado sobre una posible aspiración personal rumbo a la contienda de 2030, Alejandro Moreno evitó confirmarlo, aunque insistió en que el PRI tiene cuadros con la capacidad y determinación necesarias para construir una propuesta competitiva.

“Aquí no se necesitan ni improvisaciones ni ocurrencias, la política necesita políticos profesionales serios con carácter y determinación, esto no es un concurso de buenas intenciones”, señaló el dirigente del PRI.

Enfatizó que el miedo y la indecisión han sido factores que han debilitado a la oposición y reiteró que dentro de su partido hay dirigentes dispuestos a asumir los retos políticos del país.

«Claro que en el PRI hay figuras, podemos muchos constituir el mejor proyecto para este país pero con miedo y siendo ‘timoratos’ nunca lo van a lograr, en cambio en el PRI tenemos firmeza, tenemos carácter. Muchos de nosotros tenemos los arrestos para trabajar por este país», indicó el dirigente del PRI.

El líder tricolor aprovechó la entrevista para responder a las críticas del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que su dirigencia anunciara la ruptura de alianzas electorales con el PRI.

Acusó a los panistas de intentar deslindarse de los resultados negativos del proceso electoral de 2024 y de “lloriquear” para justificar su decisión. Recordó que las candidaturas presidenciales y de la Jefatura de Gobierno en ese proceso fueron impulsadas por Acción Nacional, y consideró que ahora buscan “lavarse la cara” ante la opinión pública.

Moreno Cárdenas rechazó que el PRI haya afectado la imagen del PAN, atribuyendo esa percepción a la estrategia política del actual gobierno federal, al que calificó como una “narco-dictadura terrorista”.

“Ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI. Para nada. El candidato a la Presidencia de la República en 2024 y el de la Jefatura de Gobierno fueron propuestas de Acción Nacional. Ahora se desmarcan sólo porque les pegan dos o tres calambres del gobierno”, dijo Moreno.