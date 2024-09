Se ajusta Claudia Sheinbaum la banda presidencial

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha compartido un momento clave en la preparación para su histórica toma de posesión el próximo 1 de octubre: la toma de medidas para portar la banda presidencial.

En sus redes sociales, Claudia Sheinbaum difundió un video con una entrevista y en algún momento de la edición se le observa ajustando la banda junto a personal militar, un momento cargado de simbolismo en la antesala de su ascenso al máximo cargo de la nación.

En el video, que tiene una duración de 24 minutos, Sheinbaum reflexiona sobre el significado de convertirse en la primera mujer Presidenta en la historia de México, pero también la relevancia de Andrés Manuel López Obrador como símbolo de la 4T.

Uno de los momentos más personales del video ocurre en el minuto 20:44, cuando la presidenta electa, rodeada de mujeres militares, realiza la prueba de la banda presidencial. Sin embargo, la banda que se muestra en el video carece del escudo nacional.

El video también incluye un fragmento en el que Sheinbaum recuerda su larga trayectoria al lado de López Obrador, subrayando la importancia de la constancia y la firmeza en los principios que han guiado la llamada Cuarta Transformación.

“Hay que ser consecuentes y perseverantes, es una gran enseñanza del presidente, muy perseverante. su modestia no es este no es falsa, todo lo contrario, por eso también la identidad con el pueblo, que en eso pues él y yo venimos de orígenes muy distinto”, expresa la científica de la UNAM.

“Yo nací en la ciudad, de una familia de clase media, pero pero siempre me enseñaron a nunca sentirte superior a nadie, sino siempre ver a las personas a los ojos”.

Señaló que Andrés Manuel López Obrador no solamente es un dirigente que supo construir el movimiento, y resaltó su perseverancia su no dejarse, no vencerse y no aceptar ninguna propuesta que tuviera que ver con vencer sus principios.

Con la toma de posesión a solo días de distancia, Sheinbaum sigue afinando los detalles de lo que será una de las ceremonias más importantes de su vida política. La expectativa crece no solo entre sus simpatizantes, sino también en la opinión pública nacional e internacional, que observa de cerca el desarrollo de este evento histórico.

El próximo 1 de octubre, México no solo recibirá a su primera presidenta electa, sino que también marcará un punto de inflexión en la política del país.

