El presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, “El Comandante H” o “El Abuelo”, busca echar abajo la segunda orden de captura vigente en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco tramitó un amparo ante el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, contra la orden de aprehensión girada hace unas semanas por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

En consecuencia, Niño Jiménez admitió a trámite la demanda de garantías, pero no lo hizo público en su acuerdo publicado este martes. En listas del órgano de Administración de Justicia, sí concedió la suspensión al exjefe policiaco de Tabasco.

Bermúdez Requena recurrió a la protección de la justicia federal el pasado 25 de septiembre ante el juez Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien ordenó aperturar el incidente de suspensión; sin embargo, no hizo público si le concedió la medida cautelar Bermúdez Requena

Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ejecuta a Hernán Bermúdez el mandamiento de captura librado por el juez de control Mario Elizondo Martínez, el pasado 17 de septiembre, por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

Lo anterior con funciones de administración, dirección o supervisión, según el mandamiento judicial.

Otorgan suspensión definitiva contra el aseguramiento de la casa de Hernán Bermúdez

Por otra parte, el titular del Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tabasco, Manelic Delón Vázquez, otorgó al excolaborador de Adán Augusto López, la suspensión definitiva contra el aseguramiento de su casa, para el efecto de que las cosas se mantengan actualmente en el estado que guardan, y no se destruya, dilapide, extravíe o enajene el bien inmueble.

ElUniversal