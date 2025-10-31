Mientras el Congreso de la Unión aprobó incrementos en impuestos, servicios públicos y deuda nacional, los diputados federales se autorizaron un aumento salarial de 113 mil 739 pesos anuales para el año 2026, según el dictamen del Presupuesto de Egresos difundido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De acuerdo con el documento, cada legislador pasará de 1 millón 193 mil pesos netos anuales en 2025 a 1 millón 307 mil pesos el próximo ejercicio.

El incremento abarca todos los conceptos: el sueldo base sube 62 mil pesos, el aguinaldo aumenta casi 7 mil, y se incorpora un nuevo seguro de vida institucional valuado en cerca de 60 mil pesos.

El dictamen mantiene sin cambios la propuesta presentada por Claudia Sheinbaum en septiembre, y no refleja aún los recortes anunciados al Poder Judicial, al INE ni al Tribunal Electoral.

El aumento de los diputados contrasta con la realidad económica del país, donde cerca del 40% de la población percibe el salario mínimo, equivalente a unos 8,500 pesos mensuales.

Además, la deuda pública rebasará los 20 billones de pesos, mientras se aplican alzas en impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos y bebidas azucaradas.

Aunque el discurso oficial insiste en la llamada “austeridad republicana”, el nuevo presupuesto deja en evidencia que esa política no se aplica a los legisladores.

El dictamen podría aún modificarse en el pleno de la Cámara de Diputados, aunque no hay señales de que eso ocurra.