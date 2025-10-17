Esta tarde se llevó a cabo una reunión entre decenas de padres de familia, infantes jugadores de béisbol de la liga satélite y autoridades del municipio a fin de que sean realizadas algunas mejoras al parque de béisbol de dicha liga.

A petición de los padres de familia, las autoridades acudieron al parque ubicado en la colonia Satélite para escuchar las necesidades con que cuenta el parque y poder brindar una solución favorable lo antes posible a fin de que los infantes cuenten con un espacio digno para practicar el deporte.

Entre las solicitudes expresadas, los padres manifestaron la falta de alumbrado público, el cual fue cortado desde hace meses debido a una deuda que se tiene con la CFE y por ello les fue suspendido el servicio.

Entre las autoridades asistentes se encontraba el director de alumbrado público, Abraham Espitia, a quien se le hizo saber que el parque había sido uno de los proyectos favorecidos en el Presupuesto Participativo y por ello se le solicitaba sustituir el sistema de alumbrado por uno más eficientes y una vez colocada la energía eléctrica, se pagara lo justo.

Los padres de familia indicaron que por lo general los entrenamientos y juegos se realizan en las tardes, pues en las mañanas los infantes se encuentran en las Escuelas y los padres en sus trabajos, pero ahora que ya oscurece más temprano, es indispensable contar con el alumbrado público y poder extender unas horas más dicho deporte.

Asimismo, se les solicitó el apoyo para que se llegara a un acuerdo con la CFE, pues la liga venía arrastrando una deuda superior a los 750 mil pesos, considerando que esta se incrementó debido a lo antiguo e ineficiente sistema de alumbrado con que se cuenta en el parque y ante la falta de pago, la CFE optó por suspender el servicio.

“Confiamos en que, ante la intervención de las autoridades municipales, el servicio de electricidad, el cual es una de las necesidades más urgentes en este momento, sea reestablecido lo antes posible y nuestros hijos puedan seguir practicando el béisbol, pues se trata de una actividad que los mantiene sanos y alejados de las malas acciones, manifestaron algunos padres de familia.