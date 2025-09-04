Inicio » Se comprometen 26 países a desplegar tropas en Ucrania tras un alto al fuego
Se comprometen 26 países a desplegar tropas en Ucrania tras un alto al fuego

Veintiséis países se comprometieron este jueves (04.09.2025) a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese al fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino, anunció el presidente francés Emmanuel Macron.

Estados Unidos todavía no ha concretado su contribución, considerada indispensable por varios de estos países, principalmente europeos.

Los Estados prometieron “estar presentes en tierra, mar o aire”, declaró Macron en una rueda de prensa en París, tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios, que reúne a una treintena de países aliados de Kiev.

Según estos planes, cuyos detalles y contribuciones por país se negó a revelar, “el día en que cese el conflicto, se desplegarán las garantías de seguridad”, explicó, ya sea mediante un “alto al fuego”, un “armisticio” o un “tratado de paz”.

Por lo tanto, no se trata de “librar una guerra contra Rusia”, sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro, agregó.

El dirigente francés también precisó que Alemania, Italia y Polonia eran “contribuyentes importantes” entre los 26.

Poco después, el presidente ucranianio Volodimir Zelenski celebró la iniciativa para garantizar la seguridad de Ucrania tras un hipotético alto al fuego con Rusia.

“Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, se trata del primer paso concreto tan serio”, declaró en París.

DW

