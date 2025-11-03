Inicio » Se conforman 10 nuevos comités vecinales: Desarrollo Social
Se conforman 10 nuevos comités vecinales: Desarrollo Social

by Salvador Miranda
Durante la semana pasada se conformaron 10 comités de vecinos, los cuales, tienen como finalidad buscar una comunidad mejor organizada, dio a conocer el titular de la Dirección de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

“Queremos que la ciudadanía pueda acceder con mayor facilidad a los apoyos que ofrece el Gobierno Municipal, así como también que apoyen en la elaboración de obras por el bien de todas y todos”, puntualizó el funcionario.

Indicó que con estas acciones se pretende seguir favoreciendo a las y los ciudadanos, ya que al tener este tipo de estructura se promueve la colaboración, unidad y participación para el beneficio común.

Gustavo Díaz Ordaz, Florencia I, Candra de Villa Bonita, Amara, 16 de Septiembre, Aurea Residencial, Cerrada de Álamo, Morelos III, Paso Del Norte y San Agustín, son los organismos de colaboración vecinal de reciente creación, indicó.

Mencionó que las colonias o fraccionamientos que estén interesados en constituirse, pueden acercarse a las oficinas de Desarrollo Social, situadas en la avenida Adolfo López Mateos, número 250 norte.

