La comunidad deportiva de la región vivió un día de expectación. Al mediodía de este 18 de noviembre, en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ), se celebró la elección del Deportista del Año 2025 “Agustín ‘Cheche’ Álvarez”, un evento que puso en el podio a los más destacados atletas, entrenadores y promotores que han brillado en la escena local.

Con un total de 58 candidatos compitiendo en diez categorías (Deportista del Año, Talento Deportivo, Atleta Paralímpico, Entrenador Amateur, Deportista Profesional, Entrenador Profesional, Equipo Amateur, Promotor Deportivo Amateur, Promotor Deportivo Profesional y Maestro de Educación Física del Año) la justa fue un reflejo de la vibrante y diversa actividad física que se practica en la localidad.

Las miradas estuvieron puestas en el jurado calificador, integrado por reporteros deportivos de diversos medios fronterizos, así como por representantes del IMDEJ y del Honorable Cuerpo de Regidores del municipio de Juárez.

Logros bajo la lupa

El veredicto no se dejó al azar. Los miembros del jurado evaluaron con lupa los logros y méritos de cada candidato, considerando exclusivamente lo realizado en el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025; esto garantizó que el galardón premió la trayectoria y los triunfos más recientes de los exponentes del deporte juarense.

Con ocho votos de 13 posibles, el equipo de futbol bardas femenil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dirigidos por el profesor Guillermo Criollo Rodríguez, fue elegido el Equipo Amateur del Año 2025.

En esta categoría hubo solo dos candidatos registrados —incluyendo el conjunto de esta institución formativa. De esta manera, las Indias de la UACJ recibieron ocho votos y superó al equipo de patinaje Medias Rotas Roller Derby JR, quienes obtuvieron cinco votos.

El lunes 2 de junio, la UACJ logró la medalla de oro en la XXVll Universiada Nacional Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 2025 al vencer a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) por marcador de 4-1, el equipo de las Indias se fue invicto con seis victorias, 37 goles a favor y 13 goles en contra.

“Este mérito representa la cereza del pastel a todo lo obtenido en el presente año, a un verdadero logro en equipo, no solo al representativo, sino a toda la delegación que la conforma: entrenadores, auxiliares, cuerpo médico, prensa y directivos”, declaró con emoción el profesor Guillermo Criollo.