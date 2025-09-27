Inicio » Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Nacional

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Con motivo de la conmemoración por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esta tarde se lleva a cabo una manifestación sobre Paseo de la Reforma, que partió desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

La SSC mantiene un despliegue de elementos de tránsito y de seguridad para encauzar el avance de los contingentes y minimizar el impacto en la movilidad. Se prevé que las afectaciones viales se presenten hasta que los manifestantes arriben a la Plaza de la Constitución.

EUniversal

You Might Also Like

You may also like

Ofrece Garduño disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad...

Rinde artista estadounidense homenaje a la mujer indígena mexicana con obra monumental

Hallan arsenal oculto entre matorrales en Culiacán

Continúa la colaboración entre México y Eu para la recuperación de bienes...

Pide Monreal “paciencia” para los nuevos ministros de la Corte; “lo importante...

Improcedente demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU

Juárez noticias All Right Reserved.