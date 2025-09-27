Con motivo de la conmemoración por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esta tarde se lleva a cabo una manifestación sobre Paseo de la Reforma, que partió desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

La SSC mantiene un despliegue de elementos de tránsito y de seguridad para encauzar el avance de los contingentes y minimizar el impacto en la movilidad. Se prevé que las afectaciones viales se presenten hasta que los manifestantes arriben a la Plaza de la Constitución.

EUniversal