Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), negó que ella haya impuesto a Miguel Ángel Yunes Linares como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el gobierno de Felipe Calderón, como lo aseguro el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril.

En su cuenta de Twitter rechazó dicha afirmación y dijo que incluso ella se confrontó con Calderón, ya que bajo la dirección de Yunes hubo malversación de fondos que afectaron las conquistas laborales conseguidas por los maestros y que se habían concretado con la reforma a esa institución.

“Sobre las declaraciones del presidente sobre mi persona y la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares al frente del ISSSTE, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, con me acusa desde su tribuna. Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país y a la investidura presidencial. Señor presidente, basta de falsas acusaciones a mi persona”.

Sobre el conflicto que tuvo con Calderón, Gordillo dijo que al denunciar que los maestros no estaban de acuerdo con que Yunes siguiera al frente del ISSSTE y que tomarían las instalaciones del instituto, el expresidente le dijo que se contrarían con el Ejército.

“Cuando me comentó que ‘Yunes estaba haciendo un buen trabajo’ no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y su respuesta fue ‘ahí la espero con el Ejército’. Esto sucedió en el marco de un evento público en una secundaria de la Ciudad de México. Ante su respuesta me levanté y me retiré”.

